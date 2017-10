I Love You, Daddy: poster ufficiale per il film di e con Louis C.K.

È stato diffuso in rete il primo poster ufficiale di, nuovo film scritto, diretto, prodotto e interpretato da, di ritorno al cinema dopo quasi vent'anni dall'ultima regia.

Si tratta della prima pellicola che vede lo stand-up comedian americano dietro la macchina da presa in oltre 16 anni – la sua ultima fatica al cinema è Pootie Tang e risale al 2001. Il progetto, a quanto pare, è stato girato in gran segreto nel corso dell’estate e vanta un cast stellare che include Chloe Grace Moretz, John Malkovich, Rose Byrne, Helen Hunt e l’abituale collaboratrice di C.K., Pamela Adlon.

I Love You, Daddy è incentrato sul rapporto tra Glen Topher (C.K.) e la figlia (Moretz). Girato in pellicola 35mm in bianco e nero, non è ancora chiaro se il film è in cerca di un distributore o se sarà diffuso direttamente sul web come accaduto con la webserie più recente firmata dall’attore e regista, Horace & Pete. C.K. è attualmente impegnato nella produzione della seconda stagione di Better Things, con protagonista la Adlon, e presto si dedicherà alla terza stagione di Baskets, con Zach Galifianakis.