I Guardiani della Galassia saranno 'differenti' in Avengers: Infinity War

Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha confermato che Avengers: Infinity War sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi di Guardiani della Galassia vol.2 e, per questo, vedremo dei Guardiani differenti: "saranno un po' più evoluti, leggermente. Ma in maniera riconoscibile".

Per intenderci, in questi quattro anni sono accaduti svariati eventi nell'Universo Cinematografico Marvel Studios: da Avengers: Age of Ultron a Captain America: Civil War, passando per i prossimi Thor: Ragnarok e Pantera Nera.

