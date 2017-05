I figli della notte: il trailer ufficiale dell'opera prima di Andrea De Sica

Laha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale de, opera prima del regista esordiente, nipote del ben più famoso

La storia del film seguirà il 17enne Giulio, un giovane di buona famiglia che verrà spedito dai genitori in un college privato, una struttura elitaria per rampolli dell'alta società. Tra i meravigliosi scorci delle Alpi, nel college vengono formati i dirigenti del futuro. Non è concesso l'accesso a internet, l'uso degli smartphone è previsto per sola mezz'ora al giorno e c'è nonnismo da parte dei ragazzi più grandi. Insieme all'amico Edoardo, Giulio cercherà soluzioni escapiste a questa clausura imposta, uscendo di nascosto e conoscendo la prostituta Elena in una zona remota del bosco. Ma gli insegnanti controllano sempre tutto e tutti.



I figli della notte vede nel cast Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio Rongione e Yuliia Sobol, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 maggio.