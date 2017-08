I Fantastici Quattro: Jamie Bell sulla delusione generale riguardo al film

In seguito al disastro sia artistico che commerciale del reboot de, non sono in molti a rimpiangere la decisione di non procedere - almeno fino a questo momento - con un sequel di quelle avventure, incluso

Già poco tempo dopo l’uscita nelle sale, e le conseguenti critiche negative, sia Miles Teller che Kate Mara si erano detti interessati a riprendere i rispettivi ruoli per un altro film, mentre Toby Kebbell aveva elogiato la visione più dark della storia di Josh Trank, lamentando che questa non era sopravvissuta in sede di montaggio.

Dalle pagine del Los Angeles Times arriva anche il commento di Jamie Bell, che nel film ricopriva il ruolo de La Cosa: “C’erano molte cose in quel film di cui io non ero certamente a conoscenza perché sono solo un attore e faccio il mio lavoro. Ma con cose di quel genere tutto parte con le migliori intenzioni. Una produzione nasce con l’idea di progettare qualcosa di unico e originale, con dedizione. Credo che il film abbia cercato veramente di raggiungere quegli obiettivi, non so cosa è successo a un certo punto fino alla fine. Penso fossimo tutti delusi da come stava andando. Ma a volte va semplicemente così”.

