I fan di Carrie Fisher lanciano una petizione per la principessa Leia

Non finiscono le celebrazioni per Carrie Fisher, i fan nelle ultime ora si sono mobilitati per far in modo che Leia venga inserita ufficialmente tra le principesse Disney.

Su Charge.org è partita la petizione: la principessa Leia Organa deve diventare ufficialmente una principessa del mondo Disney, questa è la richiesta degli appassionati di Star Wars, nonostante il personaggio non sia animato come Biancaneve, La Bella Addormentata & co. Dopo la prematura scomparsa della sua interprete Carrie Fisher i fan hanno celebrato la carriera e la persona, e così Hollywood che dal 27 dicembre, data della scomparsa dell'attrice, non smette di commemorarla tra televisione e carta stampata. Non ultimo il video ricordo l'8 gennaio durante la serata dei Golden Globe 2017.

La petizione richiede anche al CEO della Disney, Bob Iger, una cerimonia in pompa magna per Leia. Qualcuno storce il naso proprio perché Leia non ha praticamente nulla a che spartire con le favole romantiche alle quali siamo stati abituati dalla casa di Mickey Mouse. Cosa ne pensate?