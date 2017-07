I due nuovi poster di The Snowman con Michael Fassbender

Universal e Working Title hanno diffuso due poster di The Snowman, pellicola che vede per protagonista Michael Fassbender , insieme a Charlotte Gainsbourg e Rebecca Ferguson. Il film è diretto da Tomas Alfredson ed è basato sul best-seller di Jo Nesbo. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 20 ottobre.

The Snowman vede un detective indagare sulla scomparsa di una persona, temendo che un serial killer inafferrabile sia ancora in libertà. Con l'aiuto di una brillante collega, il detective dovrà collegare i casi di alcuni decenni precedenti per cercare di risolvere il brutale assassinio.

Michael Fassbender è uno degli attori più apprezzati di Hollywood, e recentemente ha recitato in Alien: Covenant diretto da Ridley Scott e in Song to Song di Terrence Malick.