I Coloni di Catan: l'adattamento del board game torna in vita grazie alla Sony

Laha annuncaito quest'oggi di aver acquisito i diritti di sfruttamento del popolare gioco da tavola I Coloni di Catan , rivelando che un adattamento cinematografico del board game è già in lavorazione presso lo studio.

Il famoso gioco ha venduto nel corso degli anni più di 25 milioni di copie in 28 lingue diverse in tutto il mondo, portandolo a divenire un vero successo. Così la Sony, imitando franchise tratti da giocattoli come l'universo LEGO o i Transformers, sta cercando di capitalizzare tale popolarità sviluppando un film apposito, basato proprio sul sistema di insediamenti, baratti e caccia del titolo.



C'è qui una grande opportunità di raccontare gigantesche battaglie campali in salsa fantasy seguendo ad esempio il successo de Il Signore degli Anelli, anche attraverso una storia emozionante e personaggi ben delinati. Le basi ci sono, ma starà poi allo sceneggiatore designato Blaise Hemingway riuscire a catturare lo spirito del gioco e trasferirlo sul grande schermo, costruendo magari le fondamenta per un futuro franchising.



Come riporta Variety, comunque, il film sarà prodotto da Gail Katz (Air Force One, Perfect Storm) e da Dan Lin, da poco uscito dall'ottima esperienza dell'adattamento cinematografico di IT. Proprio Katz ha detto del progetto: "Siamo entusiasti di lavorare con Sony per portare in vita questo iconico mondo di Catan. Da grandi fan del gioco, siamo davvero colpiti dalle infinite possibilità di storie che il titolo potrebbe ispirarci. Non si ha tutti i giorni l'opportunità di lavorare a un mondo così amato da milioni di persone, con la possibilità di ampliare questo universo sul grande schermo".



Curiosi?