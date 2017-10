I Am Not a Bird: Alexandra Daddario si unisce al cast del thriller

ha firmato per unirsi al cast di, thriller diretto da) e prodotto dalla Wandering Trail Pictures e Blackbird.

“Dal momento stesso in cui abbiamo finito di leggere Lost Girls and Love Hotels, sapevamo di dover essere coinvolti negli adattamenti cinematografici”, hanno commentato i produttori Lauren Mann e Lawrence Inglee. “La prosa di Catherine Hanrahan riesce a conferire grande emozione a una storia così soffocante. Siamo emozionati di avere tra i nostri William Olsson e Alexandra Daddario è perfetta per il ruolo di Margaret”.

Il film sarà appunto un adattamento cinematografico di Lost Girls and Love Hotels, primo romanzo di Catherine Hanrahan, con la sceneggiatura firmata proprio da quest’ultima. La trama segue una giovan donna dell’ovest, Margaret, persa nel delirio delle notti di Tokyo. Perseguitata dalla discesa nella follia di suo fratello gemello, Margaret sfida il pericolo nei bar più malfamati e nei clienti degli hotel che frequenta. Un giorno si imbatte in Kazu, affascinante e giovane gangster, e da quel momento potrà forse avere la sua occasione di redenzione.