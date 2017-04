I Am Heath Ledger: il trailer del documentario dedicato all'attore scomparso

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi l'intenso ed emozionante trailer ufficiale di, documentario diretto dadedicato alla figura del compianto, morto a soli 28 anni nel gennaio del 2008.

Nella sua prolifica anche se breve carriera, Legder è riuscito a entrare nel cuore del grande pubblico grazie alla struggente interpretazione ne I Segreti di Brokbeack Mountain, al suo Joker ne Il Cavaliere Oscuro e ad altri ruoli nei I Fratelli Grimm e l'incantevole strega di Terry Gilliam o nel Casanova di Lasse Hallstrom.



In arrivo il prossimo 17 maggio in patria su Spike TV e con un'uscita limitata il 3 maggio, I Am Heath Ledger offrirà uno sguardo intimo all'attore scomparso attraverso la lente della sua macchina fotografica, con una serie di filmati inediti dove si potrà ammirare nei suoi stravaganti gesti in giro per il mondo nei suoi viaggi. Si otterrà così un raro sguardo al vero carattere di Ledger, dimostrandone l'energia creativa e l'incrollabile volontà di assumersi dei rischi in nome della sua passione.



Nel film ci saranno anche interviste ai famigliari, agli amici e ai conoscenti, da Naomi Watts a Ben Mendelsohn fino ad Ang Lee e Catherine Hardwick.