Hulk in azione nel nuovo travolgente spot per una nota casa automobilistica!

E' appena uscito online un nuovo spot tv - per commercializzare un'automobile - che ha per protagonista il ragazzone verde dei. Con l'uscita di Thor: Ragnarok alle porte, ecco arrivareanche in televisione, date un'occhiata!

Lo spot, nello specifico, è per la casa automobilistica francese Renault e questa pubblicità è stata realizzata per il mercato brasiliano. Hulk se la vede con un... satellite!

In Thor: Ragnarok rivedremo Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), al fianco del Dio del Tuono (Chris Hemsworth), anche se i due, all'inizio, non saranno proprio in ... buoni rapporti e si fronteggeranno nell'arena gladiatoria. Thor dovrà affrontare Ragnarok, la fine del suo mondo e della civiltà asgardiana, ad opera della villain terribile Hela (Cate Blanchett)

Nel cast di Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, Tom Hiddleston nei panni di Loki, Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Idris Elba nei panni di Heimdall, Sir Anthony Hopkins nei panni di Odin, Cate Blanchett nei panni di Hela, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie, Jeff Goldblum nei panni del Grandmaster, Karl Urban nei panni di Skurge.

Taika Waititi, è alla direzione del cinefumetto.