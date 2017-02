Hugh Jackman ribadisce che non ci sarà un crossover Wolverine/Deadpool

arriverà nei cinema italiani questo 1° marzo in Italia. Il nuovo film con protagonista l'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel è atteso con un hype incredibile dai tanti fan.

Un film agrodolce, perché questa sarà l'ultima prova di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. E per questo non vedremo nemmeno il tanto rumoreggiato crossover con il personaggio di Deadpool, fortemente voluto da Ryan Reynolds.

Intervistato a riguardo, Jackman ha scherzato affermando "Non ho mai sentito parlare di Deadpool. Cosa è? Un altro mutante?", al che James Mangold, regista del film, ha risposto: "E' Lanterna Verde con un costume differente".

Rispondendo in maniera seria, l'attore ha spiegato: "Se questo crossover fosse stato progettato dieci anni fa, sarebbe stata un'altra storia. Ma due anni e mezzo fa, sapevo che Logan - The Wolverine sarebbe stato il mio ultimo film.".

"Deadpool, vai avanti. Fai le tue cose. Non hai bisogno di me" conclude l'attore.

Un'altra doccia fredda per i fan del mutante più famoso della Marvel. La Fox ha aspettato troppi anni per realizzare Deadpool... e non hai mai stipulato un accordo con i Marvel Studios, cosi da permettere al nostro eroe di apparire accanto agli altri supereroi della casa editrice.