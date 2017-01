Hugh Jackman racconta il suo primo approccio con Wolverine

Come tutti voi ormai saprete, manca poco più di un mese al debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi dell'esordiente pellicola che vedrà nuovamentevestire i panni del personaggio die, in una recente intervista, l'attore è tornato indietro coi ricordi, per raccontare come tutto è cominciato.

La maggior parte dei fan è rimasta stupita dallo scoprire che, mentre sembra molto difficile immaginare chiunque altro nel ruolo, Jackman inizialmente non si sia trovato per nulla bene in questa sua nuova esperienza lavorativa: "E' stato molto faticoso ad essere onesti. E' stato il primo film che abbia mai fatto in America. Ero piuttosto rigido e nervoso. Nella migliore delle ipotesi, pensavo di poter tirare fuori un'interpretazione nella media. Nessuno diceva niente e io pensavo che mi stessi ormai allontanando molto dal ruolo, ma non era così in realtà.".

L'attore rivela che è stato Tom Rothman ad averlo incoraggiato e a dargli i consigli migliori: "Mi ha detto di credere in me, perché che dal momento in cui aveva visto il mio nastro, aveva avuto una sensazione viscerale che ero proprio io la persona giusta, ma che guardandomi sul set sembrava quasi che qualcuno avesse messo un paralume sopra una luce splendente.".

Ricordiamo che Logan farà il suo debutto nelle sale il 3 marzo 2017.