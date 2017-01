Hugh Jackman parla di Logan e della possibilità di un film con Deadpool

In una nuova intervista con Variety,ha parlato nuovamente di, il nuovo film della saga degli X-Men che lo vedrà nei panni di, e che debutterà nelle sale cinematografiche a marzo.

"Sono davvero, davvero orgoglioso di questa pellicola" spiega Jackman "Ero davvero entusiasta all'idea di non aver lasciato la pista da ballo con la sensazione che avrei potuto ballare ancora. Penso di aver ballato abbastanza, e di essermi divertito. E' stata una bella corsa".

Riguardo la possibilità del team-up con Deadpool, Jackman ribadisce: "Sono esitante, perché vedo che funzionano alla grande. Ma le tempistiche potrebbero essere sbagliate. Ma teoricamente parlando, potrebbe essere una gran bella idea".

"Nel mio film [X-Men le origini: Wolverine, nb.] Ryan Reynolds non aveva il costume di Deadpool" ricorda Jackman "Stava gettando le basi per il personaggio. E' venuto in Australia ma c'era lo sciopero degli sceneggiatori, quindi non potevamo avere uno sceneggiatore. Lo script recitava letteralmente 'Deadpool arriva, parla velocemente, è molto divertente'. E dove diavolo è il dialogo? Gli abbiamo detto 'fai del tuo meglio, Ryan'.".