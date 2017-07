Hugh Jackman paragona Wolverine a Batman e predice il ritorno del personaggio

Con l'ottimo Logan disi è concluso con un taglio western ed emotivo il lungo percorso dinei panni di Wolverine, e parlando con l'proprio l'attore australiano ha avuto modo di sottolineare come il personaggio tornerà senza di lui.

Jackman ha così dichiarato: «Wolverine tornerà sicuramente, solo che non lo interpreterò io. Certo, tranne i sabato sera a casa mia, quando mi vesto da Logan! Quando i miei figli non studiano, mi vesto e sfodero gli artigli. Basta sollevare un sopracciglio, tirare fuori gli artigli e il gioco è fatto».



Continua l'attore: «Il ruolo di Wolverine è troppo bello per chiuderlo definitivamente con una morte. Sicuramente un altro attore vestirà i panni del personaggio, perché è una parte grandiosa. Sai, è come un James Bond o un Batman, quel tipo di ruolo. Tornerà sicuramente».



Certo, il paragone regge, anche se per ora nei panni di Wolverine abbiamo visto soltanto Hugh Jackman, mentre in quelli di Bond e Batman si sono susseguiti negli anni svariati attori, facendoci in questo modo abituare all'idea di un cambiamento. Speriamo insomma che il passaggio di testimone non sia troppo drastico e che venga scelto a tempo debito un interprete capace di reggere il confronto.