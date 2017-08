How to Talk to Girls at Parties: primo trailer con Elle Fanning e Nicole Kidman

Direttamente dal Giappone, dove verrà distribuito a dicembre, arriva il primo trailer ufficiale di, film conprotagonista presentato all’ultimo Festival di Cannes.

Diretto da John Cameron Mitchell e co-scritto da quest’ultimo insieme a Philippa Goslett, il film è tratto dal racconto omonimo di Neil Gaiman contenuto nella raccolta Fragile Things. Questo, ambientato nella Londra del 1977, segue la storia di Enn, un ragazzo che un giorno si imbatterà in un gruppo di studentesse straniere nella sua città. Scoprirà che in realtà vengono da molto più lontano che l’America, bensì da un’altra galassia, e che sono state inviate sulla Terra per affrontare un particolare rito di passaggio.

Nel cast della pellicola – che in Italia verrà tradotta come La ragazza del punk innamorato (stando a IMDb) troviamo anche Nicole Kidman, Alex Sharp, Ruth Wilson e Matt Lucas. Sarà distribuita in Giappone il 1° dicembre 2017, mentre negli USA arriverà grazie ad A24.