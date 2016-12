How to be a Latin Lover: Salma Hayek e Eugenio Derbez nel nuovo trailer del film

Da pochi istanti, lae lahanno rilasciato il primo trailer per la commedia di prossima uscita intitolata, che porterà sui grandi schermi. Il filmato è disponibile alla visione, dopo il salto.

La pellicola è incentrata sulla storia di un dongiovanni che, dopo essersi costruito una carriera nel settore della conquista di ricche donne anziane, sposa una nuova vittima che ha più del doppio della sua età. Ma, 25 anni dopo, Maximo si scontra con una brutta sorpresa: la moglie lo lascia per un venditore di auto molto più giovane di lui. Costretto ad andarsene dalla sua casa e alla disperata ricerca di un posto dove stare, andrà a vivere con la sorella Sara e suo figlio, nerd ma adorabile, Hugo nel loro piccolo appartamento. Ansioso di tornare al giro di lusso, Maximo usa la cotta di suo nipote per una compagna di classe per agganciare il suo nuovo obiettivo, Celeste, una vedova miliardaria. Presto però, Maximo si renderà conto che l'amore per il denaro non è la cosa più importante.

Eugenio Derbez è il protagonista del film al fianco di Salma Hayek, Raphael Alejandro, Kristen Bell e Rob Lowe. Il film vede come regista Ken Marino che ha seguito una sceneggiatura di Jon Zack e Chris Spain.

How to be a Latin Lover debutterà nelle sale il 28 aprile 2017.