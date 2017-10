Hotel Transylvania 3: ecco la prima foto ufficiale dal film

Come vi abbiamo confermato nel 2015, la Sony Pictures Animation ha realizzato Hotel Transylvania 3 , terzo sequel della divertente saga d'animazione dello studio. Ed oggi ha diffuso in rete un nuovo scatto ufficiale dalla pellicola, che trovate in calce alla notizia.

In Hotel Transylvania 3, Mavis sorprende Dracula con un viaggio di famiglia nella lussuosa crociera per mostri, cosi da potersi prendere una pausa dal lavoro all'hotel. Con loro in crociera andrà tutto il Drac Pack. I mostri si divertiranno e passeranno un bel po' di tempo insieme, ma qualcosa di inaspettato e pericoloso sta per scatenarsi su Dracula...

Genndy Tartakovsky torna alla regia del film scritto da lui insieme a Michael McCullers. Michelle Murdocca ha prodotto la pellicola insieme ad Adam Sandler.

Sandler tornerà a doppiare, in originale, Dracula. Altri doppiatori sono Selena Gomez (Mavis), Andy Samberg (Johnny), David Spade (Griffin l'uomo invisibile), Molly Shannon (Wanda), Steve Buscemi (Wayne) e Keegan-Michael Key (Murray la mummia) tra gli altri.

L'uscita è prevista per il 21 settembre 2018.