Hotel Artemis: Dave Bautista entra nel cast del sci-fi thriller

Il candidato all'Oscar Marc Platt (La La Land) produrrà la pellicola insieme a Adam Siegel e a Simon Cornwell e Stephen Cornwell (The Night manager, La spia - A Most Wanted Man).

Scritto da Pearce, Hotel Artemis segue un'infermiera (Foster) che gestisce un ospedale segreto per i criminali più sinistri di Los Angeles. Qui, la protagonista scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà lì per ucciderne un'altro.

"Il Sig. Bautista è una forza da non sottovalutare - una presenza potente che è in parti uguali forza e animo" - ha affermato Pearce - "Sono un suo grande fan, ed è un privilegio averelo nel mondo di Hotel Artemis.".

Bautista sarà di nuovo sui grandi schermi per il prossimo film dei Marvel Studios, Guardiani della Galassia Vol. 2, ma più recentemente ha recitato anche accanto a Brittany Snow in Bushwick, presentato in anteprima al Sundance. Inoltre, potremo vederlo nei prossimi film Blade Runner 2049, al fianco di Harrison Ford e Ryan Gosling e in Avengers: Infinity War.