Hostiles: il nuovo western con Christian Bale punta ai prossimi Oscar

è ufficialmente in corsa per la nomination a miglior attore alla prossima edizione dei Premi Oscar: il suo nuovo filmuscirà, infatti, nelle sale entro l’anno.

Acquistato dalla Entertainment Studios Motion Pictures di Byron Allen, il western di Scott Cooper (Out of the Furnace – Il fuoco della vendetta, Black Mass) ha ricevuto una data d’uscita – in maniera limitata – per dicembre, per poi essere distribuito in tutto il territorio americano a partire da gennaio 2018.

Il film, presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Telluride, è stato apprezzato dalla maggior parte della critica e in special modo è stata elogiata la performance di Bale, già premiato con l’Oscar nel 2011 per The Fighter, ma in quell’occasione come attore non protagonista. Su queste pagine potete visualizzare il primo teaser della pellicola.