Hostiles: Christian Bale nel primo trailer del western di Scott Cooper

Dopo la sua presentazione al Festival di Telluride, accolta con entusiasmo, arriva il primo trailer di, western con protagonista

Il film segna la seconda collaborazione tra Bale e il regista Scott Cooper dopo Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e arriva a due anni di distanza da Black Mass – L’ultimo gangster, presentato alla Mostra di Venezia nel 2015.

Prodotto da Grisbi Productions e Waypoint Entertainment, e segue le vicende di un leggendario capitano dell’esercito americano che nel 1892, dopo una strenua resistenza, accetta di scortare il morente capo Cheyenne e la sua famiglia nella sua tribù d’origine. Il pericoloso viaggio lo porterà dal Nuovo Messico alle terre desolate del Montana dove si imbatterà in una vedova, la cui famiglia è stata trucidata dalla tribù ostile dei Comanche.

IndieWire nella sua recensione lo ha definito “una sanguinosa meditazione sulla violenza e l’anima dell’America”.

Nel cast della pellicola troviamo anche Wes Studi, Rosamund Pike, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Ben Foster, Jonathan Majors e Timothee Chalamet.