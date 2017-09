American Woman: Hong Chau entra nel cast del film su Patty Hearst

L'attrice Hong Chau , tra le protagoniste dell'ultimo film di, Downsizing, scelto come apertura per l'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è entrata a far parte di, pellicola basata sulla controversa figura di Patty Hearst, ereditiera e rapinatrice. Lo scrive Variety.

Hong Chau interpreterà Jenny Shimada, un'ex radicalista di 25 anni. American Woman racconta la storia delle donne che si occuparono della fuggitiva Patty Hearst, nipote ricca di un magnate di San Francisco e diventata celebrità nazionale per aver abbracciato l'ideologia dei suoi rapitori e per essersi unita alla loro cellula reazionaria.

Al momento la produzione di American Woman è alla ricerca dell'attrice che interpreterà Patty Hearst.