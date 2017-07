Home Again: primo poster per la commedia sentimentale con Reese Witherspoon

Open Road Film ha diffuso il primo poster ufficiale di, commedia sentimentale conscritta e diretta dall’esordiente

La Witherspoon interpreterà Alice Kinney che, appena divorziata dal marito, deciderà di ricominciare da capo con la sua vita e di trasferirsi a Los Angeles con le sue due figlie. Durante una notte trascorsa fuori per il suo 40° compleanno, Alice fa amicizia con tre giovani e aspiranti filmmaker, che necessitano di un tetto sopra la testa. La protagonista deciderà di ospitarli temporaneamente in casa propria, ma la convivenza si rivelerà scomoda in maniera imprevedibile. Come se non bastasse, l’ex marito si ripresenta alla sua porta.

Prodotto da Nancy Meyers (L'amore non va in vacanza, Lo stagista, Tutto può succedere), il film vede nel cast anche Michael Sheen, Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Candice Bergen e Lake Bell. La data d’uscita nelle sale americane è fissata per l’8 settembre 2017.