Home Again: ecco il trailer della commedia con Reese Witherspoon

La Open Road Films ha rilasciato il primo trailer della sua nuova commedia romantica,, con il premio Oscar

Questo film vede la Witherspoon nei panni di Alice Kinney che, recentemente separatasi dal marito, decide di ricominciare trasferendosi di nuovo a Los Angeles con le due figlie. Durante una serata fuori per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, Alice incontra tre aspiranti registi che hanno bisogno di un appartamento. Alice accetta che i tre stiano nella sua guesthouse per un breve periodo, ma la situazione si capovolge in modi inaspettati. La nuova realtà che Alice si crea verrà stravolta dal ritorno dell'ex marito, che le si presenta davanti con la valigia in mano. Una storia di amore, amicizia e famiglia. Con un avviso: ricominciare da capo non è una cosa da principianti!

Scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer, il cast di Home Again include anche Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Michael Sheen, Candice Bergen e Lake Bell.

L'uscita prevista nelle sale americane è per l'8 settembre 2017.