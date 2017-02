Holmes & Watson: la commedia con Ferrell e C. Reilly ha una data d'uscita!

Laha annunciato la data di uscita di! La commedia è ispirata ovviamente ai leggendari racconti del detectivescritti daa cominciare dal lontano 1887, ma con l’aggiunta di elementi comici, ed è prevista per uscire nei cinema americani il 3 agosto 2018.

Holmes & Watson avrà come interpreti principali Will Ferrell nei panni del famoso detective che risiede a Baker Street 21B, e John C. Reilly nel ruolo dell’aiutante Dr. Watson. I due attori hanno collaborato in precedenza nelle commedie Step Brothers e Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby.

Will Ferrell e John C. Reilly saranno affiancati nella pellicola da Ralph Fiennes nella parte del Professor Moriarty, Hugh Laurie nel ruolo di Mycroft, Kelly Macdonald nei panni della signora Hudson e Rebecca Hall nel ruolo della Dottoressa Grace Hart.

Lo studio ha originariamente acquistato la sceneggiatura che prevedeva la collaborazione di Will Ferrell con Sacha Baron Cohen, che aveva già recitato con Ferrell e Reilly in Talladega Nights. Il progetto arrivò però a uno stallo, per poi rinascere di nuovo sotto il presidente della produzione Sanford Panitch e Tom Rothman.

A dirigere Holmes & Watson troveremo Etan Cohen, sceneggiatore di Idiocracy e Tropic Thunder, che di recente ha fatto il suo debutto alla regia proprio con Will Ferrell e Kevin Hart nella commedia Duri si Diventa. Gary Sanchez Productions e Mosaic stanno producendo il film, che ha già iniziato le riprese a Londra.