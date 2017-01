Holmes and Watson: Ralph Fiennes e Hugh Laurie entrano nel cast

Stando a quanto dice The Hollywood Reporter il cast della commediaha trovato due nuove star da aggiungere al proprio cast:

Il film, prodotto da Sony è una rilettura in chiave comica del personaggio di Sherlock Holmes, creato da Sir Arthur Conan Doyle e adattato numerosissime volte per il grande schermo. Nel ruolo del detective più famoso del mondo troviamo Will Ferrell (Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, The Lego Movie), mente nei panni del fidato Watson ci sarà John C. Reilly (Ralph Spaccatutto, Carnage).

Ralph Fiennes (Schindler’s List, Gran Budapest Hotel) e Hugh Laurie (Dr. House – Medical Division) avranno invece dei ruoli di supporto, ma sempre presi dai numerosi personaggi creati da Doyle, quindi è possibile che uno sia il malvagio prof. Moriarty e l’altro il geniale fratello maggiore di Sherlock, Mycroft.

Holmes and Watson sarà diretto da Etan Cohen (no, non è uno dei fratelli Coen), che ha già collaborato con la coppia Ferrell-Reilly in Fratellastri a quarant’anni e Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino ad uno.