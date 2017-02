Hold the Dark: Jeffrey Wright e Alexander Skarsgard entrano nel cast

Il direttoreha già messo insieme parte del cast che apparirà all'interno del suo prossimo film che porterà il titolo di, ovvero gli attori. Ora sono saliti a bordo del progetto anche

Hold the Dark, tratto dal libro omonimo, segue le vicende di un biologo esperto di lupi che viene contattato per esaminare un caso in cui sembra che alcuni lupi siano la causa di attacchi e uccisioni di bambini. Presto però, il protagonista si troverà invischiato in seri problemi quando uno dei padri delle giovani vittime impazzisce dopo aver appreso della scomparsa di suo figlio.

Il film inizierà le riprese a marzo in Canada e Netflix lo proporrà presto tra le sue offerte di lungometraggi. Al momento non è prevista alcuna uscita nelle sale cinematografiche del film.