Hocus Pocus 2: il regista vuole il sequel del primo film, non il remake!

, il regista di Hocus Pocus , vorrebbe che fosse girato il sequel del primo film, non il remake. E con le attrici originali,

Hocus Pocus è uno di quei classici esempi di film che, in sala, non hanno ottenuto risultati ragguardevoli - complice anche la critica feroce - ma che, in home video, hanno invece non solo avuto successo ma, addirittura, conseguito lo status di film cult nel tempo.

Inoltre, Hocus Pocus è uno dei film più visti, da molti anni a questa parte, durante la stagione di Halloween, quindi tutto ottobre. Le persone lo guardano in home video, va in onda sui canali Disney Channel ecc... ecc... Quindi, essendo ancora vivo l'entusiasmo dei fan, si è ben pensato di farne un remake (l'ennesimo), con nuove attrici.

E Ortega, regista dell'originale, non pensa che sia una buona idea. Al gala L.A. Dance Project, gli è stato chiesto da EW cosa pensasse di questo reboot e lui:

"Più potere a loro! (le attrici originali!). Io vorrei vedere un sequel, e credo anche i fan. Insomma, sarebbe molto più divertente rivedere le ragazze originali del film. Sono sempre in gran forma e sarebbero assolutamente in grado di continuare sulla falsariga del primo film. Sarebbe grandioso rivedere Bette, Kathy e Sarah insieme a fare un altro film, e credo anche che a loro non dispiacerebbe!"

Ognuna delle attrici, in effetti, ha precedentemente espresso la volontà di tornare per un eventuale sequel. C'erano anche voci che a dirigerle sarebbe stata Tina Fey! Poi però non se n'è fatto nulla.

Quello che sappiamo di certo, per adesso, è che David Kirschner, produttore del primo film, tornerà per questo reboot, scritto da Scarlett Lacey.

Vedremo più in là se l'idea del sequel potrà o meno prendere forma con le attrici originali.