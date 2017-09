Hocus Pocus 2 potrebbe diventare un film per la tv!

è un progetto nell'aria da tanto tempo. Pare che adesso, almeno a sentire le parole di, il creatore del primo storico film, le cose si stiano davvero muovendo!

Hocus Pocus 2 è in fase di sviluppo:

"E' fantastico far parte di qualcosa che è diventato una pietra miliare.Generazione dopo generazione, è incredibile aver realizzato una cosa del genere, apprezzata da grandi e piccini. Chiunque incontri, lo descrive come il suo film preferito o come quello preferito dai figli, ed è straordinario. Le voci di un sequel di Hocus Pocus girano ormai da 10 anni. Io ho sentito che stanno sviluppando la sceneggiatura, ma non sono stato coinvolto; credo comunque che ci sarà un sequel per la tv che trasmetteranno su Disney Channel, Freeform o ABC."

La trama di Hocus Pocus originale:

Dopo tre secoli dalla loro morte, tre sorelle streghe vengono risuscitate a Salem, in Massachusetts, ad Halloween. Toccherà a due adolescenti, una ragazza e un gatto immortale, mettere finalmente fine al regno di terrore che tramano, una volta per tutte.

Le attrici del cast originale di Hocus Pocus erano Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Alla domanda se le tre protagoniste riprenderanno o meno il ruolo, Garris ha risposto:

"Penso siano disponibili. Se non lo facessero sarebbe un grande errore perché tutte e tre sono ancora oggi delle grandi interpreti e nessuno potrebbe ridare vita ai personaggi meglio di loro."