Hocus Pocus 2 non sarà un sequel, bensì un remake dell'originale!

Proprio ieri avevamo parlato della possibilità di rivedere le attrici originali interpretare il seguito del famoso film. Oggi invece è uscita la notizia che il film sarà un remake, non il seguito del primo.

Il film per la tv sarà quindi il reboot della pellicola che vedeva, nei panni delle protagoniste originali, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, tre streghe che terrorizzavano tutti e che avevano dei piani di conquista per il mondo

Deadline ha poi riportato la notizia che Scarlett Lacey (The Royals), è al lavoro sullo script per il nuovo progetto Hocus Pocus, mentre il produttore della pellicola originale, David Kirschner, tornerà in qualità di produttore esecutivo. Inizialmente si pensava che alla regia sarebbe arrivato Kenny Ortega, ma ufficialmente non ci sono conferme e dunque sia il cast che il team alla direzione devono ancora essere trovati.

Quando avremo maggiori notizie riguardo lo sviluppo del reboot di Hocus Pocus non mancheremo di avvisarvi!