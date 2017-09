Hiroyuki Sanada entra nel cast di Avengers 4 dei fratelli Russo

L'attore giapponese, secondo quanto scrive Deadline, è entrato a far parte del cast di Avengers 4 , diretto nuovamente dai fratelli Anthony e Joe Russo. Al momento non è stato specificato il ruolo che Sanada andrà a ricoprire nel film, previsto nelle sale un anno dopo l'uscita di, il 3 maggio 2019.

Scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, il quarto capitolo sugli Avengers non ha ancora un cast ufficiale mentre in Infinity War vedremo nuovamente Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin e Paul Rudd.

L'uscita è prevista per il 4 maggio 2018.

Hiroyuki Sanada è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in L'Ultimo Samurai e Wolverine - L'Immortale.