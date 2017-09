High Life: Juliette Binoche raggiunge Robert Pattinson nel film di Claire Denis

Le riprese disono cominciate in questi giorni a Colonia, in Germania, ma viene oggi annunciato l'arrivo nel cast del film didella grande, che va così a raggiungere

La storia del film ruoterà intorno a un gruppo di condannati che deciderà si accettare una missione suicida all'interno di un buco nero per uscire di prigione. Nel cast del film troveremo anche André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek e Clair Tran.



A collaborare con il progetto troveremo anche l'Agenzia Spaziale Europea come consulente esperto e l'artista visivo Olafur Eliasson per la creazione del buco nero. High Life sarà il film film in lingua inglese della Denis, conoscita per i suoi lavori con Chocolat, Beau Travail e White Material.



High Life non ha ancora una data d'uscita ufficiale.