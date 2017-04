Hellraiser: Judgment, ecco la prima foto sul set di Pinhead!

Il decimo capitolo della serie di, avrebbe dovuto uscire il 28 marzo, ma abbiamo già superato quella data e non abbiamo ancora notizie certe sull’uscita del film, con i fan che chiedono a gran voce di poter vedere quanto prima il prossimo capitolo nella serie di

Tuttavia, quando finalmente la pellicola vedrà la luce del giorno, i fan possono aspettarsi una versione rivisitata di Pinhead. Delle immagini emerse sul sito russo KinoVolna ci mostrano Paul T. Taylor in quello che sembra essere una scena presa dal film, e la potete vedere voi stessi in calce alla notizia.

All'inizio dell'anno, il regista Gary Tunnicluffe aveva detto durante un podcast che il film è pronto ad uscire al cinema in qualsiasi momento la Lament Configuration voglia rilasciarlo. “Tutto quello che posso dire è che il film è finito, è montato. Ha il suono e la musica, ed è tutto pronto. C'è un trailer, che ho appena visto. C'è un poster, che è davvero fottutamente fico. È assolutamente brillante.”

"Prego dio che lo usino. Non è una roba fatta con Photoshop, è come un quadro di Drew Struzan. È bello. Ma a quanto pare l’hanno visto e hanno pensato, 'Possiamo farne un’uscita cinematografica limitata.' Ma io non so. Lo rilasceranno quando meglio credono. Potrebbe essere presto, potrebbe essere tardi. Potrebbe uscire al cinema, o anche no. Sono sicuro che sarò l'ultimo a saperlo.”

La foto rilasciata in rete mostra Pinhead seminascosto da una nebbia e con una forte fonte di luce dietro di lui, e potrebbe essere un'introduzione perfetta al nuovo look che sarà utilizzato nei prossimi film. Paul T. Taylor ha detto che questo nuovo film rivelerà un sacco di cose che prima non erano conosciute: “Si tratta di un nuovo capitolo. È una parte inesplorata dell'Inferno, direi, con l'introduzione di alcuni nuovi personaggi e alcuni nuovi meccanismi alla base della provenienza di Pinhead e tutto il resto. È anche un vero e proprio ‘copione da Hellraiser’ con un inizio, uno svolgimento e una sorta di finale ambiguo. E i nuovi personaggi che hanno introdotto potranno tornare nei futuri film della saga.”