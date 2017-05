Hellraiser: Doug Bradley torna a vestire i panni di Pinhead!

L'attore di, ritorna come Pinhead un'altra volta, in occasione dele in qualche altra occasione programmata.

I ragazzi di Dread Central hanno rilasciato alcune foto di Pinhead, interpretato dall'attore britannico Doug Bradley. Pare che ormai stia diventando una cosa frequente alle convention vedere gli attori che si travestono come i personaggi che interpretano, e infatti si son visti Robert Englund come Freddy o Howard Sherman come Bub de Il Giorno degli Zombie. Bradley parteciperà a degli show selezionati per soffrire nuovamente le pene dell'inferno nell'essere vestito e truccato dai make-up artist che, oltretutto, lo infilzeranno sapientemente con gli aghi per l'agopuntura. Uno di questi sarà Tom Savini, una reunion dopo 12 anni!

Da Dread Central direttamente: "Doug Bradley ci ha detto del photo op event, che sembra essere una cosa davvero speciale per il fan di Hellraiser. Stiamo allestendo un set. Niente schermo verde. Working Lament Configuration. Luci! Musica!" 260 dollari a biglietto. Un biglietto è un ingresso per 4, autografi compresi nel prezzo."

Troppo? Non per i fan di Hellraiser!