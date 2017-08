Hellboy: titolo e sinossi confermati, ecco come sarà il reboot!

Hellboy reboot si intitolerà... Non più Hellboy: Rise of the Blood Queen. Dopo la notizia che Milla Jovovich è vicina alla conclusione della trattativa per interpretare The Blood Queen, ora arrivano altre news.

Il titolo è semplice: Hellboy, come il primo film. E la storia sarà davvero un reboot:

"Il titolo ufficiale è Hellboy. Il film deve considerarsi un reboot di quello del 2004 e avrà dunque o stesso titolo."

Parole del rappresentate della Lionsgate, che non ha condiviso ulteriori dettagli sul progetto che, anche se non si chiamerà Hellboy: Rise of the Blood Queen non dovrebbe eliminare la presenza della Jovovich nel ruolo. Quello che adesso resta da capire è se sarà lo stesso personaggio dei fumetti di Mike Mingola - Nimue.

Il mese scorso sembrava che questo nuovo film dovesse essere una sorta di continuazione dell'"universo" creato da Guillermo del Toro, ma non è così. Proprio Mingola ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto a tema Hellboy, insieme allo sceneggiatore Andrew Crosby, da più di tre anni. Inoltre, ha anche dichiarato che del Toro non ne ha voluto sapere nulla ma adesso, con un nuovo regista, Neil Marshall, tutti insieme hanno deciso per il reboot invece di un seguito dei primi film.

Confermato è anche il fatto che questo reboot sarà R-rated e che la storia sarà molto più oscura, rispetto al tono dei primi film. David Harbour sarà Hellboy, ruolo precedentemente interpretato da Ron Perlman.

Vi aspettavate che alla fine sarebbe stato un reboot? E del titolo? Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti!