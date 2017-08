Hellboy: Rise Of The Blood Queen non è più il titolo ufficiale del reboot

Dopo l’annuncio dell’ ingresso dinel cast, è stato confermato che il reboot dinon adotterà più il sottotitolo di

Ad annunciarlo è stato IGN, il quale aggiunge che adesso il progetto è noto semplicemente come Hellboy e che le riprese prenderanno il via in autunno. La notizia è piuttosto eclatante, visto che l’annuncio del reboot era stato annunciato anche attraverso un’immagine promo contenente proprio il sopracitato sottotitolo.

Il film sarà diretto da Neil Marshall (Doomsday, The Descent) e vedrà David Harbour (Stranger Things) nel ruolo del demone creato da Mike Mignola e già ritratto sul grande schermo da Guillermo del Toro in Hellboy e Hellboy: The Golden Army, in cui l'anti-eroe aveva il volto di Ron Perlman; quest’ultimo ha anche recentemente affermato di aver rifiutato di apparire nel nuovo adattamento.