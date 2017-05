Hellboy: il reboot sarà un mix tra cinecomic e film horror vietato ai minori

Ci sono due tipi di persone là fuori. Quelle che amano il fumetto difirmato da, e chi, invece, preferisce l'approccio più fantasy e visionario del regista

Parlando del reboot annunciato ieri, il co-sceneggiatore Andrew Cosby (che ha firmato il copione con Christopher Golden e lo stesso Mignola) ha affermato che il nuovo film sarà più vicino alle atmosfere del fumetto originale: "Non posso parlarvi in maniera dettagliata della storia, ma posso assicurarvi che sarà una versione più dark e violenta di Hellboy. Neil Marshall ha detto sin dal principio che voleva fosse una pellicola sul filo del rasoio tra film horror e cinecomic, il che è stata musica per le mie orecchie, perché è a ciò che pensavo mentre scrivevo il copione, ed è quel che ha fatto Mignola nei fumetti".

"Onestamente, tutti stanno lavorando duramente per portare la magia di Mignola sul grande schermo" continua "Lo script è terminato ma i lavori continueranno".