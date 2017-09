Hellboy: prime foto ufficiali di David Harbour nel ruolo principale

Sono ufficialmente partite le riprese del reboot cinematografico di, famoso personaggio dei fumetti creato da, ed ecco arrivare in rete i primi scatti ufficiali del protagonista, interpretato da

Vi proponiamo entrambe le foto diffuse in rete, incluso lo scatto in bianco e nero che aveva twittato - in un primo momento - l'attore e che poi, successivamente, ha rimosso.

Harbour interpreterà il protagonista, come vi abbiamo già detto, mentre sembra ormai confermato ufficialmente Daniel Dae Kim come Maggiore Benjamin Daimio, sostituendo - dopo le polemiche - Ed Skrein. Nel cast anche Milla Jovovich, Sasha Lane e Ian McShane.

La pellicola è prodotta dalla Lionsgate e dovrebbe uscire nel 2018, sebbene non sia stata ancora comunicata una data di uscita. La regia è affidata a Neill Marshall.