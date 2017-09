Hellboy: online la prima sinossi ufficiale del cinecomic

Sappiamo ancora poco e niente sul nuovo adattamento cinematografico (leggasi=reboot) dedicato al personaggio di, che questa volta vedràimpegnato in cabina di regia enei panni del protagonista.

Ora Omega Underground svela che le riprese di questo film, che dovrebbe titolarsi soltanto Hellboy per ora, partiranno a metà settembre e si concentreranno in Inghilterra e in Bulgaria. Il sito descrive la pellicola come un mix tra "azione, avventura e fantastico".

La sinossi trapelata in rete (e per ora rumoreggiata) è la seguente: "Hellboy si reca in Inghilterra dove deve battere Nimue, la consorte di Merlin e la Blood Queen. Ma la loro battaglia porterà la fine del mondo, qualcosa che Hellboy, disperatamente, tenta di non far accadere".