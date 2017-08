Hellboy: nel cast del reboot anche Penelope Mitchell

L'attrice, nota per il ruolo di Liv Parker in, è entrata ufficialmente nel cast del reboot di Hellboy , diretto da, con protagonista. A riportare la notizia è Deadline. Nel filmdovrebbe interpretare il ruolo della strega Ganeida, decisa a fermare l'ira di Nimue.

Dopo l'annuncio dell'abbandono del progetto da parte di Ed Skrein, arriva la notizia di un nuovo innesto nel cast di Hellboy: Rise of the Blood Queen, pellicola che avrà un approccio totalmente nuovo, a quanto dichiarato dallo stesso Harbour, rispetto alle trasposizioni precedenti che vedevano Guillermo del Toro alla regia e Ron Perlman come protagonista.

La bionda attrice australiana Penelope Mitchell ha preso parte a diverse serie tv, tra cui Rush e soprattutto Hemlock Grove nei panni di Letha Godfrey.