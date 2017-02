Hellboy III, Mike Mignola era contro la realizzazione del terzo film?

"Chi ha ucciso Hellboy?". Forse solo uno come Eddie Valiant, in questo caso, potrebbe esserci d'aiuto. Noi di Everyeye, invece, possiamo solo fare delle ipotesi, ragionarci su e cercare di spiegare perchénon verrà realizzato.

Il tweet a sorpresa di Guillermo Del Toro, che annunciava un meeting per Hellboy 3, ha esaltato i fan di mezzo il mondo. Fino a ieri, la doccia gelata: "Hellboy III non verrà mai realizzato". Fine della storia. Di chi è la colpa? Perché Hellboy 3 non vedrà mai la luce del giorno?

No, non è colpa della Marvel o della DC, come qualcuno sta scrivendo in rete in queste ore (no, non stiamo scherzando, è tutto vero!), ma bisogna indagare e capire le reali motivazioni. Beh, i fondi potrebbero esser stati un problema. E' noto che i due Hellboy non incassarono tantissimo al botteghino, e il budget elevato è sempre stato visto come un handicap da parte della Universal Pictures. Ma forse c'è stato qualcos'altro.

In un'intervista condotta dal giornale francese Le Figaro a Mike Mignola, creatore del personaggio, subito dopo il tweet di Del Toro e poco prima del "meeting", sembra gettare un po' più di luce sulla questione. Almeno con il senno di poi.

"Non sono soddisfatto del modo in cui l'ha fatto, con la pubblicazione di un tweet" spiegava Mignola al giornale riferendosi all'annuncio del meeting da parte di Del Toro "Sarei stato molto contento di rivedere Guillermo insieme a Ron Perlman, che incarna il personaggio dal 2004, e discutere della questione. Io e Ron già ci eravamo visti. Poi Guillermo ha fatto questa uscita su internet. Mi son detto 'chiamami se vuoi parlare con me, non farlo tramite internet, il mio numero ce l'hai'. Penso che io e Guillermo abbiamo preso strade differenti dopo Hellboy 2. Non vedo l'ora di vedere cosa farà, ma non credo che io e lui lavoreremo di nuovo insieme. Ha alcune idee per un prossimo film di Hellboy ma, in tutta sincerità, non lo vedo a realizzare la pellicola. E' passata troppa acqua sotto i ponti sin dal secondo Hellboy. Se ci sarà un Hellboy 3, sarà senza di me".

Parole veramente dure da parte di Mignola. Il meeting di Del Toro era proprio con Ron Perlman e Mignola e, probabilmente, quel "Se ci sarà un Hellboy 3, sarà senza di me" potrebbe aver fatto decidere al filmaker di non proseguire con i suoi piani. C'è anche da dire che - ma qui è pura speculazione - non sappiamo come funzionano i diritti di Hellboy. Se ci sia una scadenza oppure no. Hellboy 2 - The Golden Army è uscito nel 2008 e sono passati 9 anni, forse un po' troppi. I diritti di sfruttamento cinematografico potrebbero essere decaduti e tornati a Mignola o la Dark Horse, e lo studio (la Universal o Relativity, che ultimamente non se la sta passando benissimo) potrebbe aver trovato inutile riacquistare i diritti di un personaggio per fare un sequel "fuori tempo massimo" e di dubbia riuscita al box-office.

Chissà. Queste sono motivazioni plausibili. E se non vi soddisfano, potete sempre continuare a dare la colpa alla Marvel e alla DC, i cui film vengono finanziati da Disney e Warner, studios che con Hellboy non hanno mai avuto a che fare.

Ciao, Rosso. A presto.