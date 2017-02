Hellboy III, Del Toro: 'non verrà mai realizzato'

Ci sono notizie che non vorremmo mai dare. Perché 'la speranza è l'ultima a morire' e, nel caso specifico di, un piccolo spiraglio di speranza è sempre stato presente, anche a distanza di cosi tanti anni.

Non a caso che i fan della saga cinematografica ispirata ai fumetti di Mike Mignola hanno esultato quando, a sorpresa, il cineasta Guillermo Del Toro aveva promesso un meeting con Mignola e l'attore Ron Perlman per discutere ufficialmente del terzo capitolo. Quel meeting, come aveva spiegato il filmaker, si è tenuto... ma le cose non sono andate bene. Per nulla.

In un nuovo tweet, Del Toro ha messo la parola 'fine' alla speranza dei tanti fan di Hellboy: "Hellboy 3, mi spiace riportarlo: ne ho parlato con tutti i coinvolti. Devo riportarvi che al 100% il sequel non si farà. E questa è l'ultima cosa a riguardo del progetto".

A sentire queste cose... non ci viene altro che da aggiungere: peccato. Veramente.