Hellboy: Guillermo Del Toro parla brevemente del reboot

Come ormai saprete, la Lionsgate ha ufficializzato l'uscita di un reboot cinematografico dedicato ad Hellboy per gennaio 2019. La regia è affidata ae vedenei panni del protagonista.

Ma i fan del fumetto di Mike Mignola hanno già visto il loro eroe al cinema, in due pellicole dirette da Guillermo Del Toro con Ron Perlman nei panni dell'eroe. Problemi su problemi, e due persone non in ottimi rapporti (stiamo parlando di Del Toro e Mignola) e il terzo capitolo, a lungo rimandato e voluto fortemente dai fan, è saltato in favore di un reboot che, invece, è stato fortemente voluto dal creatore di Hellboy, Mignola.

Del Toro non ha mai parlato ampiamente di questa scelta, né lo ha fatto Perlman che, persino in un recente Q&A su Reddit ha glissato ogni domanda riguardo il reboot. Ma in un'intervista recente, il filmaker ha espresso, seppur brevemente, la sua opinione sul nuovo Hellboy: "Adoro Harbour. Non lo conosco e non sarò coinvolto nel progetto, ma gli auguro il meglio. E' un bravo ragazzo".