Hellboy a gennaio 2019, Daniel Dae Kim parla del suo casting

Dopo le prime foto ufficiali del reboot cinematografico sudiretto da, la Lionsgate ha annunciato - finalmente - la data di uscita della pellicola.

Il nuovo Hellboy sarà nelle sale cinematografiche a partire dall'11 gennaio 2019. Nel cast troveremo David Harbour, Ian McShane, Sasha Lane e Milla Jovovich; Daniel Dae Kim sarà il Maggiore Ben Daimio, dopo l'uscita di scena di Ed Skrein in seguito a delle polemiche.

Uscita di scena di cui lo stesso Daniel Dae Kim ha voluto parlare: "Sono orgoglioso di confermare che interpreterò Ben Daimio nel nuovo film su Hellboy [...] vi ringrazio per tutti i tweet ed i commenti, soprattutto dopo i recenti eventi che hanno circondato il casting originale. Vorrei complimentarmi con i produttori e, soprattutto, con Ed Skrein per difendere la nozione che i personaggi asiatici dovrebbero essere interpretati da attori asiatici o asioamericani. Non avrebbe potuto affrontare la questione in maniera più elegante e sono ancora in debito con lui per la sua forza caratteriale".