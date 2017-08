Hellboy: Ed Skrein si unisce nel cast del reboot cinematografico

The Hollywood Reporter rivela un nuovo ingresso nel cast del prossimo reboot cinematografico dedicato al famoso personaggio dei fumetti di. L'attore di, è salito a bordo del progetto.

Skrein darà il volto al Maggiore Benjamin Daimio, un membro del Bureau for Paranormal Research and Defence. Dopo un incontro soprannaturale, Daimio ottiene l'abilità di tramutarsi in un giaguaro. La presenza della B.P.R.D. era stata anticipata dallo stesso Mike Mignola in una recente intervista.

David Harbour darà il volto ad Hellboy in questa nuova incarnazione cinematografica mentre Ian McShane sarà il Professor Broom; nel cast anche Sasha Lane e Milla Jovovich, che interpreterà la villain. Rispetto alle precedenti incarnazioni, questo reboot dovrebbe essere molto più fedele al fumetto di Mignola e sarà vietato ai minori.