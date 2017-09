Hellboy: Daniel Dae Kim ringrazia pubblicamente Ed Skrein

E alla fine si sono incontrati, e per gli amanti delle 'storie a lieto fine' è una manna dal cielo. Loro due sonoed, ed il film che li ha coinvolti è il reboot cinematografico dedicato al personaggio di, personaggio dei fumetti di

Le polemiche che riguardano l'ultimo Hellboy non mancano di certo, ma in origine c'è stata la controversia sul casting di Ed Skrein nei panni dell'asiatico Ben Daimio; l'attore, dopo le tante (troppe) polemiche ha deciso da solo di lasciare il progetto e abdicare il ruolo a Daniel Dae Kim, che ha subito ringraziato il suo collega per la mossa senza precedenti.

Ed oggi i due postano una foto insieme su Instagram, con Dae Kim che ringrazia pubblicamente Skrein per avergli dato l'opportunità di dare vita a Ben Daimio nel reboot cinematografico sul personaggio creato da Mignola. La trovate qui sotto.