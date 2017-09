Hellboy: Daniel Dae Kim ha iniziato gli allenamenti per le scene action!

ha iniziato gli allenamenti per il ruolo che interpreterà nel reboot di Hellboy . E' lo stesso attore, via social, a postare un video che lo immortala in azione!

Daniel Dae Kim, che ha recentemente creato un po' di scalpore ad Hollywood, per via di questioni che riguardano il compenso ad attori "non bianchi" (ha lasciato, dopo sette stagioni, la serie Hawaii Five-0 perché la produzione non ha voluto equiparare il suo compenso a quello dei due protagonisti "bianchi"), ha ottenuto un ruolo nel reboot di Hellboy, che vedrà nei panni di protagonista David Harbour.

Kim interpreterà Ben Daimio e la scelta è stata ben accolta dai fan. Qui sotto potete dare un'occhiata al video che l'attore ha postato via Twittter degli allenamenti a cui si sta sottoponendo per entrare degnamente nella parte.

Hellboy è diretto da Neil Marshall e scritto da Mike Mignola, creatore dei fumetti, insieme ad Andrew Cosby e Christopher Golden. Nel cast: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Penelope Mitchell, Sasha Lane e, appunto, Daniel Dae Kim.

La data prevista per l'uscita USA del film è l'11 gennaio 2019.