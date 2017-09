Hellboy: Daniel Dae Kim in trattative per rimpiazzare Ed Skrein

In seguito all'abbandono dell'attoredal cast del reboot cinematografico su, la Lionsgate si è subito messa alla ricerca di un nuovo attore per interpretare il Maggiore Ben Daimio.

Il The Hollywood Reporter conferma che l'attore del serial Lost, Daniel Dae Kim, è ora in trattative per entrare nel cast e sostituire Skrein nel ruolo. Il Maggiore Benjamin Daimio è un membro del Bureau for Paranormal Research and Defence. Dopo un incontro soprannaturale, Daimio ottiene l'abilità di tramutarsi in un giaguaro.

La regia del film è affidata a Neill Marshall e vedrà David Harbour nel ruolo del protagonista. Nel cast anche Milla Jovovich, Sasha Lane e Ian McShane. Attualmente il cinecomic non ha ancora una data di uscita fissata.