Hellboy: la B.P.R.D. sarà nel reboot diretto da Neil Marshall

In una nuova intervista con Newsarama, il creatore di, ha confermato che la B.P.R.D. (Bureau of Paranormal Research and Defense) avrà un ruolo nel reboot cinematografico dedicato al personaggio.

"Si, la B.P.R.D. sarà nel film. Ma non voglio dire chi ci sarà e chi no" svela Mignola ai microfoni di Newsarama "Ma penso sia giusto dire che questo sarà un film su Hellboy e non sulla B.P.R.D.". Nei fumetti molti personaggi hanno fatto parte della B.P.R.D.: Abraham Sapien, Elizabeth Sherman, Johann Kraus, Roger, Capitan Benjamin Daimio, Panya e la Dr. Kate Corrigan.

Nei precedenti film di Guillermo Del Toro sono apparsi Sapien, Kraus e la Sherman.

Riguardo al suo coinvolgimento nel reboot, Mike Mignola ha spiegato: "Non sono cosi tanto coinvolto come lo sono stato per i primi due di Del Toro. Lì ero coinvolto in fase di pre-produzione ed ero sul set tutto il tempo. Ma più passava il tempo, più avevamo idee discordanti su cosa sarebbe dovuto accadere. In questo reboot non ho tanto da fare. Non realizzerò concept art. Sono un consulente, ma sin dal primo giorno, il regista aveva un'idea molto simile a quella che avevo io... fare un film dark e spaventoso".