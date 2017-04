Heat: Michael Mann al lavoro sul romanzo prequel

Nuova collaborazione per il regista, in procinto di mettersi al lavoro con Reed Farrell Coleman per scrivere il romanzo prequel di, cult del 1995. Il progetto è in cantiere da qualche anno ma col passare del tempo si erano ormai perse le speranze di leggere le storie dei protagonisti del film.

La trama articolata del film incrocia diversi personaggi e diverse storie che girano intorno ai personaggi di un rapinatore a fine carriera e un poliziotto che sacrifica ogni cosa nel tentativo d'arrestarlo.

Diretto da Michael Mann, Heat - La sfida comprende un cast di alto livello e ricco di star, come Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Wes Studi, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Mykelti Williamson, Ted Levine, Patricia Healy, Dennis Haysbert, William Fichtner, Natalie Portman, Tom Noonan, Kevin Gage, Hank Azaria, Danny Trejo, Henry Rollins, Jerry Trimble, Martin Ferrero, Ricky Harris, Tone Loc, Jeremy Piven, Paul Herman, Brian Libby, Xander Berkeley, Hazelle Goodman e Bud Cort.