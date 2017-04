He-Man: Sony fissa la data di uscita nel 2019!

Dopo svariati tentativi e false partenze nel corso di questi anni, la Sony Pictures ha annunciato ufficialmente un reboot cinematografico in live-action dedicato ad. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 18 dicembre 2019.

Masters of the Universe, il film di He-Man, seguirà Adam che ha l'abilità di trasformarsi nel guerriero noto come He-Man, per l'appunto. Come He-Man, Adam diventa l'ultima speranza per una terra magica chiamata Eternia, e l'unico in grado di fronteggiare il temibile Skeletor.

Come annunciato recentemente, sarà McG (Charlie's Angels) a dirigere il nuovo adattamento per il cinema. Originariamente lanciato come linea di giocattoli della Mattel, He-Man si guadagnò in poco tempo la popolarità e varie serie animate, senza contare un primo adattamento in live-action - diventato poi cult - del 1987 con Dolph Lundgren nei panni del protagonista.